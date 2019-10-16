В квартире сотрудника штаба Навального в Новосибирске идет обыск

После этого Кирилла Левченко повезут на допрос в качестве свидетеля. Об этом Интерфаксу рассказала адвокат штаба Анжелика Чернявская, которая также уточнила, что следственные действия связаны с так называемым «делом ФБК». Следственный комитет подозревает Фонд борьбы с коррупцией в отмывании одного миллиарда рублей. В начале сентября более чем в сорока городах России прошли обыски в штабах Навального, а также у их сотрудников и волонтёров. Очередная волна обысков прошла накануне утром.