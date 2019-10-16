В Кировской области в крови шестилетнего ребенка, сбитого полицейским, нашли алкоголь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы – об этом говорится на сайте ведомства. ДТП произошло еще в середине лета. Мальчик выехал на велосипеде, где на него наехала машина. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Однако, как утверждает «Комсомольская правда», полицейский по-прежнему занимает свою должность.