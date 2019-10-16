Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа в Россию

Как рассказала «Ведомостям» официальный представитель перевозчика, они подорожают в среднем на 25 евро, так как в их стоимость теперь будет включена регистрация клиентов на стойках иностранных аэропортов. Это произойдет с началом зимней навигации в конце октября. В лоукостере объяснили, что таким образом исполнят решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе запретил «Победе» дополнительно взимать с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, плату за регистрацию в аэропортах.