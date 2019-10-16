Кремль рассмотрит обращение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля. Об этом Интерфаксу сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



На прошлой неделе Химкинский городской суд признал Нааму Иссахар виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 годам колонии. 25-летняя гражданка Израиля и США еще в апреле была задержана в Шереметьеве, где делала пересадку. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке 9,5 граммов гашиша.