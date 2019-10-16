«Эксмо» просит привлечь к ответственности пользователей Avito, которые незаконно распространяют электронные книги

Издательство «Эксмо» просит привлечь к ответственности пользователей сайта Avito, которые занимаются незаконным распространением электронных книг. Об этом «Эху» рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

Рябыко подчеркнул, что эффективнее всего сейчас будет выстраивание отношений с Avito и усовершенствование требований модерации.