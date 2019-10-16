Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» отправили на новое рассмотрение

Президиум Верховного суда отменил его возврат в прокуратуру. Как ночью сообщил ТАСС, были удовлетворены апелляция Генпрокуратуры и жалоба стороны защиты. Из всех фигурантов дела «Седьмой студии» Нина Масляева была единственной, кто признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Суд над режиссером Кириллом Серебренниковым и другими фигурантами начался в прошлом году. Их обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на спектакли. В сентябре дело вернули в прокуратуру, но Мосгорсуд решение отменил и отправил его на новое рассмотрение.