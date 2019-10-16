Мосгорсуд сегодня рассмотрит сразу две апелляции защиты фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Речь идет о жалобах на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста и его продления до 27 декабря.

Изначально Егор Жуков был заключен под стражу: его обвиняли в участии в массовых беспорядках из-за столичной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября со студента Высшей школы экономики это обвинение сняли, но перевели его под домашний арест и предъявили новую статью – о призывах к экстремизму и свержению конституционного строя. По версии Следственного комитета, они содержатся в видеороликах на YouTube-канале Жукова. Сам он свою вину полностью отрицает. В конце сентября молодому человеку продлили домашний арест, несмотря на возражения его адвокатов: они просили отпустить Жукова под подписку о невыезде или под залог в миллион рублей. Защита настаивала на том, что он еще учится, и домашний арест нарушает интересы студента.

В середине сентября Жукова внесли в базу экстремистов и террористов Росфинмониторинга: теперь у него, в частности, заблокированы банковские счета.