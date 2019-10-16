В Новосибирске проходит обыск в квартире одного из сотрудников штаба Алексея Навального

Это связано с так называемым делом Фонда борьбы с коррупцией. Вчера сотрудники СК нагрянули к соратником политика в 30-ти регионах.

Обыск у Кирилла Левченко проводят со второй попытки. Вчера силовики не застали дома сотрудника новосибирского штаба Алексея Навального. Этим утром Левченко открыл дверь, и обыск начался. После него мужчину повезут на допрос как свидетеля, сообщила Интерфаксу адвокат штаба Анжелика Чернявская. Соратники Левченко называют незаконными действия следователей и полагают, что они хотят запугать активиста. Вчера обыски у сторонников Навального прошли сразу в трёх десятках регионов. К соратникам оппозиционера силовики пришли из-за дела о якобы отмывании денег в фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия сумма составила порядка 75-ти миллионов рублей. Дело Навальный назвал сфабрикованным. Обыск вчера устроили и в главном офисе ФБК в Москве. Это уже третья волна обысков у сторонников Навального с начала августа, сообщил его соратник Леонид Волков. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш уточнила, что в ряде регионов следователи наведались даже к бывшим сотрудникам организации и их родственникам.

Во Владимире, Смоленске и Йошкар-Оле прошли обыски у журналистов по делу об отмывании в фонде денег. Жене главного редактора смоленского сайта Keytrown Алексея Волкова сотрудники СК угрожали увезти детей вместе с отцом, пишет Новая газета.