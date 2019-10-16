Глава Новочеркасска Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственный комитет

Об этом поздно вечером сообщил источник ТАСС. Причины задержания неизвестны. На своем посту чиновник находится с декабря 2017 года.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» Не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме будет читать «Трех товарищей». Это непреодолимая пропасть между нами и ими, где мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка. Впрочем, те, кто приходят в них на ночные обыски, все равно не поймут этой фразы. Горе от ума им не грозит…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…