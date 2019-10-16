Сегодня российские баскетбольные клубы сыграют матчи третьего тура Лиги Европы

Сегодня российские клубы сыграют матчи третьего тура второго по значимости клубного баскетбольного трофея – Лиги Европы.

Состав участников Лиги Европы весьма солидный. Многие команды в недавнем прошлом играли в Евролиге, тот же белградский Партизан, который лидирует в группе, где выступает Локомотив-Кубань. Южане провели пока два матча. В первом выиграли у итальянской Венеции 14 очков, а во втором уступили Лиетувос Ритас шесть. Локомотив занимает второе место после сербов, а его сегодняшний соперник, тоже весьма уважаемый бренд французский Лимож – третье при точно таких же показателях – 3 очка. Примерно такая же ситуация и у казанского УНИКСа. Он третий после турецкой Дарюшафакки и Ховентуда, но с испанцами команда из Татарстана набрала одинаковое количество очков, равно как и с французским Нантером, с которым казанцы встретятся сегодня.



В первых двух турах УНИКС Уступил итальянской Бреши, но смел переиграть словенскую Цедевиту.