Очередной выход в открытый космос планируют совершить сегодня астронавты NASA

Задача остаётся прежней — замена устаревших батарей для улучшения системы обеспечения МКС энергией. В открытый космос снова выйдут астронавты Эндрю Морган и Кристина Коч. В прошлую пятницу они уже провели семь часов за заменой батарей. Тогда же NASA прервала прямую трансляцию работы астронавтов чтобы сообщить о смерти советского лётчика-космонавта, первопроходца в открытом космосе Алексея Леонова. Астронавты уже будут третий раз работать за пределами станции. Впереди целая серия выходов в открытый космос. Причём на четверг запланирован первый в истории выход двух женщин. Его выполнят астронавты Кристина Коч и Джессика Меир. Им предстоит менять блок зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС, с которым недавно возникли проблемы. Таким образом две женщины выйдут в открытый космос на 4 дня раньше первоначальных планов NASA. После замены батарей астронавты займутся ремонтом оборудования на внешней поверхности МКС.

В NASA не исключили, что некоторые выходы в открытый космос, намеченные на октябрь, могут не состояться.