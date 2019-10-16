Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не согласовала новую дату разведения сил

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогла согласовать новую дату разведения сил в Донбассе. Не удалось договориться и по вопросу обмена пленными.

Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском стали основными темами вчерашнего заседания в Минске. Как сообщил по итогам встречи спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, стороны подтвердили необходимость выполнения договоренностей, но не достигли соглашения по конкретной дате.

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов обвинил в этом Киев. По его словам, главная причина торможения минского процесса — нежелание украинских властей проявить политическую волю. Грызлов выразил опасения, что обстановка в Донбассе может обостриться из-за активизации украинских националистов.

В свою очередь украинские военные уверяют, что это сепаратисты нарушили договоренности о прекращении огня. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что в обществе отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление. А в пресс-службе украинского представителя в контактной группе Леонида Кучмы отметили, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения.

Очередное заседание контактной группы намечено в Минске на 29 октября.