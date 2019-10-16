Мосгорсуд рассмотрит две апелляции по делу Егора Жукова, который был задержан во время летних протестов

Это жалобы на домашний арест и на его продление. Студента Высшей школы экономики сначала обвинили в участии в массовых беспорядках, потом статью переквалифицировали на экстремизм. Экспертиза для нового обвинения была проведена поверхностно, сказал Эху адвокат Жукова Илья Новиков.

Новиков добавил, что с критикой экспертизы по делу Егора Жукова выступили ведущие филологи и лингвисты РАН.