Альфа-банк будет распознавать клиентов на входе в отделения

С помощью лицевой биометрии и геопозиционирования смартфона консультанты смогут заранее понять, какую услугу можно им предложить. О таких планах рассказал РБК главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, необходимые технологии будут внедрены во все отделения Альфа-банка в течение трех-пяти лет.