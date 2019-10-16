Суд в Улан-Удэ отправил обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии под домашний арест

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее Дмитрий Хараев был взят под стражу. Его обвиняют в том, что он якобы применил перцовый баллончик против одного из силовиков на несогласованном митинге. Между тем, по данным «Новой газеты», Хараев был задержан ночью, когда сотрудники Росгвардии бросили дымовую шашку в автобус на площади, где спали протестующие. Их акция была связана с результатами выборов мэра.