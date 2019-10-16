Протестующие в Эквадоре повредили оборудование на нефтяных месторождениях

Ущерб еще подсчитывается, сообщили в государственной нефтедобывающей компании «Петроамазонас». Нефтяные объекты ранее были захвачены во время массовых протестов из-за роста цен на бензин. Топливо подорожало в связи с отменой госсубсидий – власти пошли на это ради кредита от МВФ. Но из-за перекрытых дорог и парализованной нефтедобычи президент Ленин Морено отозвал свой указ.