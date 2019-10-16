Минюст США обвинил турецкий госбанк в нарушении санкций против Ирана

По данным ведомства, через «Халкбанк» прошли в интересах Тегерана 20 миллиардов долларов. В отношении банка подан иск в федеральный суд в Нью-Йорке. Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.