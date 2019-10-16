В Москве возбудили уголовное дело против школьной учительницы, которую подозревают в избиении детей

41-летний педагог находится под подпиской о невыезде, сообщили в полиции. Женщину по итогам служебной проверки уволили из коррекционной школы, передает ТАСС. В полицию обратилась мать 11-летнего мальчика. По сведениям телеканала «360», учительница била четвероклассников за то, что они не клали руки на парты.