Журналисты издания «Проект» столкнулись с угрозами и слежкой после расследования о российских наемниках в Африке

Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на главного редактора Романа Баданина. По его словам, аккаунты сотрудников издания в «Фейсбуке», «Телеграмме» и почте Google пытались взломать. Баданин считает, что обращаться по этим поводам в полицию нет смысла.