Новых фигурантов «московского дела» поместили в изолятор вместе с ВИЧ-инфицированными и рецидивистами

У сокамерника Владимира Емельянова имеется 8 судимостей, а сосед по камере Егора Лесных был судим 11 раз. Это сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, при этом треть камер в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы пустует. Мельников добавил, что в беседе с правозащитниками Владимир Емельянов назвал свое задержание незаконным. По его словам, на акции 27 июля он увидел, как сотрудники Росгвардии бьют человека и попытался вмешаться, но после этого его самого избили.

Накануне СК предъявил обвинение в насилии в отношении представителей власти пятерым новым фигурантам «московского дела».