«Газпром» решил заменить иностранную технику российской спустя 7 лет после ее отключения через спутник

Австрийская компания LMF дистанционно отключила свои мобильные компрессоры, которые применяются при ремонте трубопроводов. Причина такого шага не называется. Оборудование превратилось, по сути, в металлолом, сказал один из сотрудников «Газпрома» на совещании в Татарстане, передает ТАСС. Инцидент с отключением техники, которая проходила испытания, произошел еще в 2012 году. С тех пор разрабатывался российский аналог. Недавно в Татарстане изготовили опытный образец.