СК проверяет информацию о том, что в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский, нашли алкоголь

Будут назначены повторные судебно-медицинские экспертизы, сообщили в ведомстве. Служебную проверку проводит полиция. ДТП произошло 13 июля в селе Буйское Кировской области. За рулем машины, которая насмерть сбила ребенка, был майор МВД. Он не был задержан и продолжает работать оперативным дежурным в полиции