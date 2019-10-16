SpaceX намерена дополнительно запустить 30 тысяч спутников для доступа к интернету

Компания Илона Маска попросила Международный союз электросвязи выделить ей частоты, сообщает сетевое издание SpaceNews. Ранее SpaceX получила разрешение разместить на орбите более 11 тысяч аппаратов. Затраты на их ввод в эксплуатацию оцениваются в 10 миллиардов долларов. Первые 60 спутников проекта Starlink были запущены в мае