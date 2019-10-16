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03:04, 16 октября 2019

Авиакомпания «Победа» поднимет цены на билеты из-за рубежа в Россию на 40%

Как пишут «Ведомости», это связано с запретом брать с пассажиров плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах. Мосгорсуд недавно счел, что это напрямую противоречит закону.



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