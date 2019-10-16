В Голландии нашли семью, которая 9 лет прожила в подвале своего дома в ожидании конца света

58-летний мужчина с шестью детьми в возрасте от 16 до 25 лет жили в полной изоляции на ферме в северо-восточной провинции Нидерландов Дренте, сообщил голландский телеканал RTV. Их нашли благодаря тому, что старший из детей вышел на улицу, пришел в бар и попросил помощи у сотрудника заведения.