Владимир Путин рассмотрит обращение премьер-министра Израиля о помиловании девушки, осужденной на 7,5 лет колонии

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА. Беньямин Нетаньяху попросил освободить израильтянку Нааму Иссахар. 25-летняя девушка полгода назад возвращалась на родину из Индии с пересадкой в Москве. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьева по обвинению в контрабанде около 10 граммов гашиша. По сведениям газеты «Джерузалем пост», Россия хотела обменять ее на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова, но Верховный суд страны постановил, что его выдадут США, где он обвиняется во взломе платежной системе и хищении с банковских карт нескольких миллионов долларов.