Адвокат Дональда Трампа отказался предоставить Конгрессу запись разговора президентов США и Украины

Об этом сообщает телеканал ABC. Документы от юриста Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани потребовали демократы из комитета по разведки Палаты представителей. Ранее стало известно о жалобе двух сотрудников спецслужб на телефонную беседу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Демократы заподозрили президента США в попытке получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах, Джозефа Байдена. На этом основании запустили процедуру импичмента.