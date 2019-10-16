Адвокат Дональда Трампа отказался предоставить Конгрессу запись разговора президентов США и Украины

Об этом сообщает телеканал ABC. Документы от юриста Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани потребовали демократы из комитета по разведки Палаты представителей. Ранее стало известно о жалобе двух сотрудников спецслужб на телефонную беседу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Демократы заподозрили президента США в попытке получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах, Джозефа Байдена. На этом основании запустили процедуру импичмента.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…