Мосгорсуд накануне не успел рассмотреть жалобу на приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко

Судья поздно вечером объявил, что заседание продолжится в пятницу, передает ТАСС. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, у которого при обыске нашли в разной валюте 8 миллиардов рублей, был осужден на 13 лет колонии. Приговор просят отменить и сторона защиты, и прокуратура. Адвокаты добиваются признания полной невиновности Захарченко, а надзорное ведомство недовольно тем, что суд ранее его оправдал по одному из эпизодов со взяткой.
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