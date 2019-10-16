Минюст намерен через суд ликвидировать правозащитное движения «За права человека» Льва Пономарева

Свое требование ведомство объясняет неоднократными нарушениями закона об «иностранных агентах».

Проблемы были выявлены в ходе внеплановой проверки прошлой зимой, сообщили в пресс-службе министерства. Утверждается, что организация не устранила грубые нарушения устава еще от 2014 года, предупреждения о которых ранее выносились. Среди них неточности при указании адреса и видов деятельности, а также данных о региональных и местных отделениях и их участниках. Ведомство указало на неоднократные штрафы как с самой организации, так и к ее лидеру. Только за последние два месяца Пономарев получил пять штрафов за нарушения закона об «иноагентах». Правозащитники просили подождать утверждения нового устава осеннего съезда, однако министерство отказало и направило иск о ликвидации в Верховный суд. Пономарев в интервью «Эху Москвы» назвал это требование незаконным, а все придирки искусственными. По его словам, движение намерено активно и публично отстаивать свою позицию в суде, обжаловать ряд претензий и саму проверку, которая легла в основу иска, вплоть до ЕСПЧ. Он также заверил, что при любом исходе коллектив найдет возможность продолжить свою правозащитную деятельность.

Рассмотрение иска Минюста в Верховном суде намечено на 14 ноября.