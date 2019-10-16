Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста молодому рэперу из Подмосковья Самариддину Раджабову — одному из фигурантов так называемого «московского дела». Вину он не признаёт.

В СИЗО Самариддин Раджабов находится с начала августа. По обвинению в попытке применения насилия к полицейскому. Это по логике следствия выражалось в том, что молодой человек бросил пластиковую бутылку в силовиков на акции за честные выборы 27 июля. Никто не пострадал. Несмотря на это Раджабова два с половиной месяца держат под арестом. Обвинение вчера скорректировали, теперь оно звучит как угроза применения насилия к полицейскому. Молодому человеку 21 год, он живёт в Подмосковье, сочиняет рэп. Вину полностью отрицает. Ранее Раджабов просил освободить его из СИЗО. Он говорил в Мосгорсуде во время предыдущего заседания по жалобе на арест, что в этом году впервые влюбился, дела пошли в гору, закона никогда не нарушал. Раджабов просил изменить ему меру пресечения. Несмотря на это арест оставили в силе. Судья Басманного суда Наталья Дударь позже по ходатайству следствия продлила срок содержания в СИЗО до конца декабря.

Более трёхсот деятелей культуры и депутатов столичной думы подписали письмо в защиту обвиняемого. Это в частности сделали писатель Людмила Улицкая, актёр Александр Паль, депутат Максим Круглов. Письмо адресовано Кремлю, генпрокуратуре и СК. В нём требование прекратить уголовное преследование Раджабова, освободить его и других фигурантов так называемого «московского дела».