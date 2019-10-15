Более трехсот деятелей культуры и муниципальных депутатов подписали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов «московского дела». Об этом сообщает «Новая газета». Письмо адресовано руководителям администрации президента, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Авторы требуют прекратить уголовное дело и освободить фигурантов. Они считают преследование местью москвичам за попытку реализовать свои законные права. Среди тех, кто подписал обращение – писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, депутаты Мосгордумы Дарья Беседина и Максим Круглов, актеры Евгений Цыганов и Александр Паль. Завтра Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на продление ареста Раджабову. Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Его подозревают в угрозе применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Самариддина Раджабова задержали из-за того, что на акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков.
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