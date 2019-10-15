Вице-президент США Пенс и госсекретарь Помпео отправляются на переговоры с турецкими властями из-за ситуации в Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майк Помпео отправляются на переговоры с турецкими властями из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил президент Соединённых штатов Дональд Трамп. В Белом доме уточнили, что Пенс завтра призовёт к немедленному прекращению огня и началу переговоров. На прошлой неделе Анкара начала на севере Сирии военную операцию против курдов. Соединенные Штаты в связи с этим ввели санкции против Турции.