Журналисты издания «Проект» столкнулись с угрозами после того, как стали работать над статьями о российских наёмниках в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом главный редактор «Проекта» Роман Баданин рассказал в интервью агентству «Рейтер». Он сказал, что угрозы стали поступать весной. Давление усилилось после выхода материала об участии российских наёмников, предположительно, из ЧВК «Вагнер» в гражданской войне в Ливии. По словам Баданина, это были угрозы физической расправы. Кроме того, аккаунты журналистов в социальных сетях пытались взломать. Кроме того, петербургская журналистка Мария Карпенко, сотрудничающая с «Проектом» сообщила, что за ней следили.
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