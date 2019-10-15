Глава РУСАДА признал, что перед отправкой данных мослаборатории в WADA в базу были внесены изменения

Глава РУСАДА Юрий Ганус признал, что перед отправкой данных московской лаборатории Всемирному антидопинговому агентству в базу были внесены тысячи изменений. Ганус назвал это предательством и заговором, сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее издание The New York Times опубликовало слова руководителя Российского антидопингового агентства, сказанные на конференции в Колорадо в минувшее воскресенье. Ганус предположил, что данные лаборатории в Москве были подделаны с целью защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются спортивными чиновниками. Он добавил, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди.