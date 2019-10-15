Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил подмену проб российских спортсменов

Об этом сообщает газета The New York Times. Издание ссылается на слова Гануса на конференции в Колорадо. Глава РУСАДА предположил, что данные антидопинговой лаборатории подделывались перед отправкой во Всемирное антидопинговое агентство с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые после завершения карьеры стали чиновниками. Ганус уверен, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди.
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