Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил подмену проб российских спортсменов

Об этом сообщает газета The New York Times. Издание ссылается на слова Гануса на конференции в Колорадо. Глава РУСАДА предположил, что данные антидопинговой лаборатории подделывались перед отправкой во Всемирное антидопинговое агентство с целью защитить репутацию бывших спортсменов, которые после завершения карьеры стали чиновниками. Ганус уверен, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди.