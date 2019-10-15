СК проверяет информацию о якобы найденном алкоголе в крови шестилетнего ребёнка, погибшего в ДТП

Следственный комитет проверяет информацию о якобы найденном алкоголе в крови шестилетнего ребёнка, погибшего в ДТП в Кировской области. Председатель СК Александр Бастрыкин сказал, что берёт расследование под свой контроль.

ДТП произошло в июле в селе Буйское. Шестилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде по просёлочной дороге, насмерть сбил полицейский. В крови ребёнка обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Семья потребовала провести расследование. Полицейский по-прежнему занимает свою должность.