Четвертая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля

По словам спортсмена, причина в не лучшем физическом состоянии после турнира в Шанхае, где в воскресенье Медведев в решающем матче обыграл Александра Зверева из Германии. Решение Медведева поддержал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он сказал, что поступил бы точно так же с учетом предстоящих турниров, среди которых, в частности, Кубок Дэвиса.