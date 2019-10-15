Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста пожарных

Об этом сообщает BFMTV. По его данным, некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки. Ранее сообщалось, что тысячи пожарных вышли на акцию с требованиями повысить зарплату, гарантировать сохранение пенсий и уважительно относиться к их труду.