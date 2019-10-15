В среду в Совете безопасности ООН пройдут закрытые консультации по Сирии

Это уже вторая подобная встреча с начала вторжения турецких войск на территорию Сирии.

Из компетентных источников стало известно, что решение о консультациях в ООН было принято по заявлению стран Евросоюза — Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель повторно призвала Турцию прекратить военное наступление. В ходе встречи с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг глава правительства ФРГ подчеркнула, что военная операция Турции очевидно принесет очень много человеческого страдания. По словам Меркель, она приведет к новой неясности в отношении стратегии борьбы с крупной террористической организацией в Сирии.

Международное сообщество выказывает растущую обеспокоенность из-за военного наступления турецкой армии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что это серьезно затруднит борьбу с терроризмом. Германия, Франция, Великобритания и другие европейские страны уже отказались от новых поставок вооружений в Турцию из-за того, что они могут быть использованы против курдов на севере Сирии. Однако оппозиция в бундестаге рассматривает это как чисто символический жест.

По данным ООН, на севере Сирии около 200 тысяч людей вынуждены спасаться бегством. Почти половина из них — дети и подростки. Главы государств и правительств стран Евросоюза намереваются интенсивно обсудить возможные последствия военного наступления в Сирии во время саммита в конце недели.

Правительство ФРГ, однако, считает маловероятным, что Евросоюз по примеру США вынесет экономические санкции в отношении Турции.