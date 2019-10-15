Из московской коррекционной школы уволили педагога из-за подозрений в жестоком обращении с детьми

Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент образования. Ранее телеграм-канал «База» опубликовал видео с камер наблюдения в коррекционной школе №2124. На этих кадрах видно, как учительница и классный руководитель четвертого класса бьет ребенка во время урока. Также сообщалось, что пять родителей пожаловались в полицию на педагога после того, как обнаружили синяки у детей. Отмечается, что семьям пришлось нанимать частного детектива, чтобы разобраться в обстоятельствах.