Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать движение «За права человека»

Претензии министерства не имеют под собой веских оснований, — сказал телеканалу «РБК» глава организации Лев Пономарев.
Движение «За права человека» заявило о намерении отстаивать свою позицию в Верховном суде и при необходимости обратиться в ЕСПЧ.
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Претензии министерства не имеют под собой веских оснований, — сказал телеканалу «РБК» глава организации Лев Пономарев.
Движение «За права человека» заявило о намерении отстаивать свою позицию в Верховном суде и при необходимости обратиться в ЕСПЧ.
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…