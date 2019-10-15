Глава Фонда развития гражданского общества мог заниматься разработкой плана давления на Навального и его соратников

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин в последние годы мог заниматься разработкой плана давления на Алексея Навального и его соратников.

На это, по некоторым данным, указывает его переписка. Сам аналитик Кремля это отрицает.

Несколько писем из якобы взломанной почты Костина, ранее работавшего в Управлении внутренней политики Администрации президента, получило в свое распоряжение издание The Insider. Оно утверждает, что, к примеру, в одном из них от 11 августа 2017 года секретарь Костина присылает ему отчет об организации иска к Навальному и сотруднику ФБК Леониду Волкову от якобы обманувшегося жертвователя на президентскую кампанию. Еще одно письмо озаглавлено как «Предложения в рамках проекта по Навальному». В нем содержится несколько пунктов, среди которых «юридический прессинг», организация сбора внутренней информации из штаба политика через информатора, работа по дискредитации оппозиционера в соцсетях.

Сам Костин сказал РБК, что узнал об этом сегодня из СМИ. Он также сообщил, что после появления этой информации инициировал проверку возможного взлома своей почты, и это не подтвердилось.

Отметим, что сегодня в 30 российских регионах прошла новая волна обысков в штабах Алексея Навального и дома у его сторонников и их родственников. Силовики также в очередной раз нагрянули офисе ФБК в Москве. В Следственном комитете объяснили, что это связано с делом об отмывании денег в фонде.