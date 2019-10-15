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21:31, 15 октября 2019

Столичные чиновники пообещали убрать могильные плиты, которые использовались в качестве ступеней возле Театра эстрады

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашёв сказал, что ступени заменят. При этом он добавил, что надгробные плиты не представляют археологической ценности и используются в Москве для застройки с дореволюционных времен. Ранее в общественном движении «Архнадзор» обратили внимание на то, что во время работ по благоустройству территории возле Театра эстрады были найдены используемые в качестве ступеней надгробные плиты XVIII века. На них можно увидеть надписи «родилась», «скончалась» и даты.



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