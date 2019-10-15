Следственный комитет предъявил обвинения новому фигуранту так называемого «московского дела» Владимиру Емельянову

Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Григория Червонова. По версии следствия, во время акции протеста 27 июля, Емельянов схватил сотрудника ОМОНа, потянув его за жилет, тем самым ограничил передвижение силовика и причинил ему физическую боль. Между тем, в интернете есть видеозапись с Емельяновым. На этих кадрах видно, как он пытается помешать сотруднику ОМОНа избивать одного из участников акции.