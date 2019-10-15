Следственный комитет предъявил обвинения новому фигуранту так называемого «московского дела» Владимиру Емельянову

Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Григория Червонова. По версии следствия, во время акции протеста 27 июля, Емельянов схватил сотрудника ОМОНа, потянув его за жилет, тем самым ограничил передвижение силовика и причинил ему физическую боль. Между тем, в интернете есть видеозапись с Емельяновым. На этих кадрах видно, как он пытается помешать сотруднику ОМОНа избивать одного из участников акции.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…