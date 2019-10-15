В Кировской области нашли алкоголь в крови шестилетнего ребенка, насмерть сбитого полицейским

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы. Об этом говорится на сайте ведомства. Авария произошла в селе Буйское минувшим летом. Сотрудник дежурной части сбил ребенка, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. Результаты экспертизы, с которыми ознакомили родителей, показали, что в крови шестилетнего ребенка был этанол 0,5 промилле. Полицейский по-прежнему занимает свою должность.