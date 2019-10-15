В Краснодарском крае вынесли приговор двум фигурантам дела в изнасиловании и убийстве многодетной матери, жительницы поселка Псебай. Об этом сообщает Следственный комитет. 21-летнего Савелия Никифорова приговорили к девятнадцати годам колонии строгого режима. Его семнадцатилетнего сообщника – почти к десяти годам лишения свободы. Также они в общей сложности должны будут заплатить 25 тысяч рублей штрафа. Убийство было совершено весной прошлого года. За ним последовал стихийный митинг и отставка главы поселка Псебай. Также были уволены директор, завуч и социальный психолог гимназии, где учился несовершеннолетний обвиняемый.
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