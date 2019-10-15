МВД Болгарии проводит масштабный обыск на базе национального Футбольного союза в Софии

Как сообщает телеканал BTV, около шестидесяти полицейских блокировали территорию комплекса, не впускают и не выпускают людей. Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился начать проверку работы союза и потребовал отставки президента организации Борислава Михайлова. Последний уже написал заявление. Проблемы у болгарского Футбольного союза возникли после отборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии. Он прошел в Софии вчера. Болгарская команда проиграла со счетом 0:6. Со стороны ее болельщиков были зафиксированы проявления расизма.