МВД Болгарии проводит масштабный обыск на базе национального Футбольного союза в Софии

Как сообщает телеканал BTV, около шестидесяти полицейских блокировали территорию комплекса, не впускают и не выпускают людей. Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился начать проверку работы союза и потребовал отставки президента организации Борислава Михайлова. Последний уже написал заявление. Проблемы у болгарского Футбольного союза возникли после отборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии. Он прошел в Софии вчера. Болгарская команда проиграла со счетом 0:6. Со стороны ее болельщиков были зафиксированы проявления расизма.
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