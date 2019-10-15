Минтранс нашел нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании «Победа»

Об этом сообщает газета «Коммерсант». В августе в интернете появилась видеозапись того, как в аэропорту Внуково пенсионерку не пускают на рейс авиакомпании «Победа» в Чебоксары. Как утверждалось, женщине отказали в посадке в самолет из-за негабаритной ручной клади. От нее требовали доплатить за багаж. После того, как пенсионерка выбросила неподходящие вещи, ей сказали, что посадка закончилась. На видео женщина плачет и просит пустить ее в самолет, за нее вступаются другие пассажиры, однако сотрудники отвечают отказом.
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