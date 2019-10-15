Члены ОНК обнаружили грубые нарушения в условиях содержания новых фигурантов «московского дела»

Об этом сообщает агентство Интерфакс. В частности, Егора Лесных поместили в камеру с ранее судимым ВИЧ-инфицированным мужчиной и с человеком, который был судим 11 раз. В камере Андрея Баршая тоже изначально был ВИЧ-инфицированный задержанный, но позже его отселили. Многократно судимых людей поместили вместе с еще одним фигурантом дела Владимиром Емельяновым. Напомню, в последние дни стало известно о новой волне задержаний по итогам летних акций протеста в Москве.