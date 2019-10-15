Президент ФИФА Инфантино выступил за пожизненный запрет на посещение стадионов для болельщиков, уличенных в расизме

Он подчеркнул, что его организация может обеспечить соблюдение таких запретов на международном уровне. В минувший понедельник во время отборочного матча чемпионата Европы следующего года, в котором встречались команды Болгарии и Англии, болгарские болельщики отметились расистскими выкриками в адрес темнокожих английских футболистов. Из-за этого игру дважды приостанавливали. Президент болгарского Футбольного союза Борислав Михайлов покинул свой пост.
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